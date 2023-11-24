Терапевт рассказала, как не простудиться и не заболеть ангиной зимой Терапевт Чиркова: полноценный сон, ЗОЖ и закаливание помогут избежать ангины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полноценный сон, сезонная одежда, а также богатый фруктами и овощами рацион помогут избежать простуды и ангины в зимний период, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что ангину нельзя лечить самостоятельно, так как увеличенные миндалины, помимо всего прочего, часто становятся признаком опасных инфекции или заболеваний крови.

Профилактикой простуды является своевременное закаливание, ЗОЖ и одежда по сезону. Очень важным зимой является полноценный сон и достаточное количество овощей и фруктов в рационе. Что касается ангин, то по большей части это заболевания бактериальной природы. Лечить ангину самостоятельно нельзя, необходимо обязательно обратиться к врачу для подбора схемы лечения. Кроме того, увеличенные миндалины могут быть признаком некоторых опасных инфекций или заболеваний крови, — подчеркнула Чиркова.

Собеседница напомнила, что само по себе переохлаждение не является причиной недомогания: все симптомы возникают из-за инфекционного агента, который смог завоевать организм, потому что иммунитет не справился.

Ранее Чиркова посоветовала в холода пользоваться гигиенической помадой. По ее словам, губы необходимо смазывать ею перед прогулкой в морозную погоду. Для сохранения здоровых губ также необходимо внести изменения в рацион питания. В частности, пользу несут продукты, содержащие в себе витамины А, Е и группы В. Врач подчеркивает, что дефицит этих веществ сразу отразится на состоянии губ.