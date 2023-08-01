Терапевт рассказала, к каким болезням приводит сидячий образ жизни Терапевт Соломатина назвала сидячий образ жизни причиной возникновения диабета и варикоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сидячий образ жизни провоцирует возникновение диабета, варикозного расширения вен и болезней суставов, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Елена Соломатина. По ее словам, малоподвижность способствует образованию лишнего веса, который становится причиной множества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых патологий.

Сердце — это мышца, которая должна все время качать, проталкивать кровь в сосуды. Когда этого не происходит, ему приходится работать с нагрузкой. Кроме того, может возникнуть варикозное расширение вен, даже если к этому нет генетической предрасположенности, — рассказала специалист.

Кроме того, как отметила терапевт, если сердце плохо качает кровь, необходимые вещества не поступают и в суставы, что способствует их разрушению.

Чтобы избежать опасных последствий, врач посоветовала чаще делать физические упражнения в течение рабочего дня.

Неважно, что вы будете делать, это может быть любое упражнение. Главное — почувствовать, что мышцы напрягаются, суставы разминаются. Чем больше повторений, тем лучше, — подчеркнула специалист.

Снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний поможет и ходьба по лестнице, продолжила эксперт. При этом важно сначала наступать на носок, а затем — на пятку. Так уменьшится нагрузка на суставы. Также полезно просто провести некоторое время стоя.

На 54% снижается риск инфаркта, улучшается кровоток, работа почек. Однако стоять тоже нужно с умом, в таком положении тоже необходимо двигаться. Например, перекатываться с ноги на ногу, вставать на пальцы. Мышцы всегда должны быть в тонусе, — отметила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что сезонные фрукты и овощи могут помочь улучшить состояние кровеносных сосудов. По словам специалиста, чтобы снизить давление, гипертоникам стоит добавить в рацион яблоки, крыжовник, черную смородину, огурцы и свеклу.