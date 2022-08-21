Терапевт рассказала, что нельзя делать при смоге Терапевт Романенко посоветовала не проветривать помещения и не дышать через влажную ткань при смоге

В условиях увеличенной концентрации вредных веществ в воздухе при смоге категорически не рекомендуется проветривать помещения и выходить на улицу, особенно в местах повышенной загрязненности, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Татьяна Романенко. Также она призвала граждан не надевать на улице смоченные в воде маски, поскольку такая «защита» может усугубить проблемы с дыханием.

Правила достаточно простые — надо уменьшить экспозицию вдыхаемого воздуха. То есть мы не гуляем там, где воздух наиболее загрязнен, и не проветриваем помещения. Хочу отдельно отметить, что рекомендации по увлажнению масок для повышения их защитных свойств достаточно сомнительны. У людей с проблемой в дыхательных путях влажная маска только усугубит пагубный эффект от гари, — предупредила врач.

Для профилактики вредных последствий смога Романенко посоветовала пользоваться средствами очистки воздуха, в том числе кондиционерами, увлажнителями и очистителями воздуха, а также ионизаторами. Кроме того, терапевт обратила внимание на важность влажной уборки в помещении. На улице же следует носить обыкновенные тканевые маски или респираторы, однако, по словам Романенко, эти способы не защитят здоровье полностью.

Идеальный вариант, конечно, покинуть зону загрязнения и переждать пожары, не подвергая свое здоровье рискам, — заключила специалист.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, что, чтобы защититься от смога, можно позволить себе 150 мл красного вина. По ее словам, этот напиток хорошо выводит из организма вредные вещества. Помимо этого, она призвала воздержаться от курения, избегать физических нагрузок, пить много минеральной воды, есть побольше зелени и фруктов, а также временно исключить из рациона мясо и кофе, вызывающие обезвоживание, считает врач.

Сегодня днем ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в 1,5 раза усилится концентрация веществ горения, из-за чего столицу накроет дымка на следующей неделе. Он объяснил, что это случится из-за юго-восточного выноса воздушных масс со стороны Рязанской и Владимирской области, так как там горят торфяные болота.