Терапевт рассказала, чем опасна передозировка витамина D Врач Чернышова: избыток витамина D чреват нарушением развития плода у беременных

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Переизбыток витамина D в организме особенно опасен для беременных и кормящих матерей, так как может привести к нарушению развития плода, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова. Поэтому, по ее словам, в зимний период, когда людям не хватает естественного солнечного света, нужно поддерживать уровень этого фермента с помощью витаминов и пищевых добавок, однако не допуская передозировки.

Это может привести к нарушению развития плода и к болезням костей у ребенка. Конечно, и дефицит фермента отражается на организме отрицательно, но его переизбыток также не несет пользы, поэтому перед приемом всегда обязательно обращаться к специалисту, — предупредила специалист.

Как отметила врач, переизбыток витамина D, называемый также гиперкальциемией, обычно сопровождается такими признаками, как расстройства ЖКТ (диарея, тошнота, рвота), сильная головная боль, боль в глазах, кожный зуд, мышечная и общая слабость, а также раздвоение в глазах. Чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии, необходимо исключить неконтролируемый прием витамина D и обратиться к специалисту, который предварительно назначит анализы для определения дефицитов. Возможно, витамин D вообще не понадобится, а организм нуждается в восполнении какого-либо другого элемента, резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов, так как их избыток в организме может привести к острым проблемам. Специалист подчеркнула, что организм сам берет все необходимое из продуктов питания. В связи с этим витамины лучше пить только по назначению врача.