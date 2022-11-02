Терапевт рассказала, при каких болезнях появляются судороги Терапевт Романенко: судороги могут появляться при болезнях нервной системы и инфекциях

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Судороги могут свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы, дефиците микроэлементов в организме, а также интоксикации или инфекциях, таких как столбняк или бешенство, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, судорога по всему телу говорит о заболевании центральной нервной системы или поражении нервных клеток, тогда как местные судороги возникают из-за локальных проблем в организме. Такой симптом может наблюдаться при нарушении проводимости сердца, сниженном давлением, а также при снижении уровня кальция и магния в организме.

Судороги может провоцировать и нарушение в сердечно-сосудистой системе. Допустим, нарушение проводимости сердца, в частности АВ-блокада. Снижение давления тоже может привести к судороге. <...> Судороги также могут появляться при снижении уровня кальция, при повышении уровня калия, при низком уровне магния в крови, — объяснила врач.

При этом судороги могут возникать и не по причине болезни, а просто потому, что человек замерз или перегрелся, рассказала Романенко. По ее словам, вызвать симптомы также способна передозировка обезболивающими и иными лекарственными препаратами.

Клинический психолог Ким Г. Смолдерен ранее рассказала, что боль, судороги и слабость в ногах и ступнях, вызванные закупорками сосудов «мусором», могут являться признаками накопления холестерина в крови. По его словам, большинство людей, страдающих этим заболеванием, как правило, в возрасте старше 40 лет, однако нередко встречаются и молодые люди. Закупорки возникают в артериях, снабжающих кровью ноги и ступни, что может вызывать боль, судороги и слабость.