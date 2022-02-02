Терапевт рассказал, почему в семье не все заболевают COVID-19

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди могут жить с больными коронавирусом родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистых и органов дыхания. Эксперт добавил, что ещё одной защитой организма против COVID-19 являются лимфоциты. Об этом сообщает URA.RU.

Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов, — рассказал Звонков.

При этом он предупредил, что не стоит испытывать организм, так как иммунитет может отказать. Терапевт порекомендовал соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее сообщалось, что самыми ранними симптомами «омикрона» являются усталость, чиханье, першение в горле, боль в пояснице, ночная потливость, а также ломота в теле и головная боль, об этом заявили врачи из США, Великобритании и ЮАР. Все перечисленные симптомы могут возникнуть уже через два дня после заражения, отметили эксперты.