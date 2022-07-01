Терапевт рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой отпуск Терапевт Асанов рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов составил список лекарств, которые необходимо иметь при себе во время отпуска. Он отметил, что состав аптечки может отличаться в зависимости от климатических особенностей места отдыха, о чем рассказал на сайте Минздрава Московской области.

По мнению врача, первое, что нужно взять с собой при поездке на море — средство от морской болезни.

Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты, головокружением, а иногда и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходимыми препаратами, — подчеркнул он.

Также Асанов порекомендовал взять средство от солнечных ожогов, которые особенно опасны для большинства россиян, живущих не в южных регионах страны. Дефицит солнечного света может влиять на реакцию кожи, отмечает он.

Помимо этого, в отпускной аптечке должны находиться жаропонижающие лекарства, препараты от заболеваний ушей, горла, носа, глаз, и средства от отравлений, ушибов и аллергии.

Подытоживает список специалист лекарствами от индивидуальных хронических заболеваний.

Особое внимание хотелось бы уделить людям с хроническими заболеваниями: не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете каждый день - от давления, заболеваний сердца и сосудов, заболеваний легких, эндокринных заболеваний. Убедитесь в их достаточном количестве и сроке годности, — уточняет он.

Ранее психолог Александра Метальникова рассказала, как расслабиться во время отпуска. По ее словам, один из наиболее действенных способов снять стресс — закрыть или завязать глаза и пробыть в таком состоянии сутки.