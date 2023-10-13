Терапевт рассказал, как восстановить работу легких после коронавируса Терапевт Карабиненко: восстановить легкие после ковида поможет особая гимнастика

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Одним из дейст­венных способов восстановить работу легких после перенесенного коронавируса является дыхательная гимнастика, рассказал в беседе с aif.ru заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко. По его словам, курс реабилитации обычно длится около 3–4 недель.

Упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, помогают очистить дыхательные пути, улучшить состояние, уменьшить фиброзные изменения, восстановить объем и задействовать нижние отделы легких, — отметил эксперт.

Врач рассказал, что если человек еще слаб после болезни, начинать выполнять упражнения можно лежа в постели. Главное — чтобы занятия были регулярными, начиная с 10–15 минут, с постепенным увеличением времени тренировок. При этом терапевт подчеркнул, что длительность реабилитации зависит от степени поражения органов и того, насколько тяжело протекала болезнь. Обычно курс дыхательной гимнастики должен длиться около 3–4 недель.

О достижении нужного результата говорят свободное дыхание и восстановление работоспособности до привычного объема нагрузок, — резюмировал медик.

Ранее терапевт Игорь Видяскин напомнил о важности правильно дышать во время тренировок в спортзале. Он отметил, что не стоит задерживать дыхание во время выполнения упражнений, иначе возникнет риск недостатка кислорода в тканях.