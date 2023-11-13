Терапевт рассказал, как не простыть при проветривании помещения Терапевт Соломатин: широко открытое окно поможет не простыть при проветривании

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Чтобы не простудиться во время проветривания помещения в холодную погоду, нужно открывать окно полностью, но ненадолго, рассказал РИАМО врач-терапевт и пульмонолог доктор медицинских наук, доцент Александр Соломатин. Он пояснил, что широко раскрытое окно уменьшает силу тока холодного воздуха.

Врач уточнил, что длительность проветривания не должна превышать 10–15 минут. При этом свежий воздух должен охладить температуру в помещении до состояния комфорта, когда становится «легче дышать», но при этом не холодно. Во время проветривания можно надеть теплые вещи.

Проветривать помещение следует 2–4 раза в день, <...> по потребности. Если же в помещении находится больной, то чаще: частота проветриваний увеличивается в полтора-два раза, а длительность уменьшается, — рассказал терапевт.

Он подчеркнул, что в сезон простуд проветривание комнаты играет важную роль в профилактике респираторных вирусных заболеваний. Свежий воздух в помещении оказывает положительное влияние на работоспособность, снижая утомляемость и повышая концентрацию внимания. Проветривание избавляет воздух в помещении от патогенных вирусов и бактерий, поэтому комнату необходимо обязательно проветривать утром и перед сном.

Ранее врач-травматолог Дарья Черемисова назвала проветривание одним из способов справиться с осенней сонливостью. Также, по ее словам, сохранить бодрость помогут регулярные физические упражнения, правильное питание и яркий свет.