Терапевт рассказал, как не подхватить простуду зимой Терапевт Рябков: уберечь от простуды зимой поможет отказ от курения и кофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от курения и чрезмерного употребления кофе зимой поможет уберечься от простуды, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-терапевт Андрей Рябков. Он объяснил, что никотин и кофеин вызывают сужение кровеносных сосудов, благодаря чему вырастает риск переохладиться и даже получить обморожение.

Врач также порекомендовал носить в холодную погоду теплую одежду, которая надежно защищает руки, ноги и голову. Кроме того, не надо стесняться надевать под одежду плотные колготки, теплые брюки или длинное белье.

Обувь в мороз должна быть высокой и при этом не жесткой и не тесной, иначе она будет нарушать кровообращение в стопах, продолжил терапевт. Обувь, перчатки, шапки, шарфы и другая одежда категорически не должны быть влажными, добавил он.

По словам специалиста, избежать простуды также поможет как минимум одно горячее блюдо в течение дня.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что снежинки сами по себе не представляют для человека опасности, но если долго ловить их ртом, можно заработать простудное заболевание. Эксперт отметил, что при дыхании через рот воздух не успевает согреться, из-за чего повышаются риски развития простуды.