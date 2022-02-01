Терапевт Османов: последствия коронавируса могут стать хроническими

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в российских регионах стоимость ПЦР-теста увеличилась в разы, подчеркнув, что их масштабы переоценены. Тем не менее он отметил, что этот вопрос не должен остаться без внимания. Журналисты обратили внимание, что в некоторых аптеках цена тестов возросла до двух тысяч рублей, когда изначально они стоили всего 500 рублей, увеличившись, таким образом, в четыре раза.

Это всё-таки не в разы. В разы это больше, чем в 10 раз. Мы обратим обязательно на это внимание. Но наверняка оперативный штаб мониторит ситуацию. Да, это повод, чтобы обратить...