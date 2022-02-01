Терапевт Османов: последствия коронавируса могут стать хроническими
Анна Акимова
Анна Акимова
13:23, 01 февраля 2022
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Последствия перенесённой коронавирусной инфекции могут увеличить количество людей с инвалидностью, считает врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов, передают «Известия». По его словам, после госпитализации пациенты с COVID-19 часто жалуются на проблемы со здоровьем, некоторые из них становятся хроническими.
Особенно часто происходит декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, гипертоническая болезнь, нарушения сердечного ритма), сахарного диабета, ХОБЛ, хронического бронхита, цереброваскулярной болезни. После коронавирусной инфекции сохраняются симптомы — сердцебиение, одышка, слабость, утомляемость, — сказал Османов.
Он добавил, что длительность данных симптомов зависит от таких факторов, как тяжесть течения заболевания, иммунитет, возраст пациента, сопутствующие болезни.
Я уверен, что последствия коронавирусной инфекции могут увеличить количество случаев инвалидности в разных странах, — подчеркнул медик.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что здоровые и подвижные люди в меньшей степени подвержены осложнениям и долгой реабилитации после перенесённого COVID-19, чем те, у кого есть хронические болезни или слабый иммунитет. Он также отметил, что «постковидный синдром» не выделяется особыми симптомами.