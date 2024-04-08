Терапевт раскрыла, какие болезни можно выявить при диспансеризации Врач Белоусова: диспансеризация может выявить предрак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диспансеризация — важная процедура, доступная россиянам, которая может помочь выявить заболевания на начальном этапе, например, предраковые состояния, рассказала «360» врач-терапевт, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. По ее словам, в начале болезни лечение проще и менее затратно.

По сути дела, если предрак еще, но не рак уже, здесь малой кровью можно обойтись. Здесь лечение гораздо более простое. То есть [диспансеризация помогает] вылавливать такие серьезные вещи, — отметила врач.

Помогут выявить предраковые состояния такие исследования, как гастроскопия, колоноскопия и маммография, добавила Белоусова. Кроме того, люди, которые сдают анализ крови на уровень холестерина и делают электрокардиографию, могут на раннем этапе обнаружить сердечно-сосудистые заболевания.

Терапевт объяснила, что россиянам активного возраста такого рода обследования позволяют вовремя обратить внимание на болезни сердца, которые пока не развились. Профилактическое выявление болезней способствует более здоровой и активной жизни.

Ранее стало известно, сколько россиян оттягивают до последнего поход к врачу. Так, более половины (51%) россиян признались, что обращаются за медицинской помощью к врачам лишь в случае крайней необходимости.