«Чтобы не вырвало»: терапевт раскрыла, как предотвратить морскую болезнь Терапевт Заплавнова: зеленый чай с лимоном может предотвратить морскую болезнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морскую болезнь во время круиза или прогулки на пароходе предотвратит чашка зеленого чая с долькой лимона или рассасывание леденцов и карамелек, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что снизить риск начала приступа тошноты или рвоты можно, если за два-три часа до рейса исключить употребление алкоголя и жирной пищи.

Облегчить состояние больного помогает чашка зеленого чая с долькой лимона или стакан чистой воды. Также эффективны подручные средства от морской болезни, такие как употребление сухариков, снеков, рассасывание карамелек, леденцов. Будучи на палубе, лучше всего занять положение стоя, а не сидя или лежа. Взгляд необходимо сфокусировать на линии горизонта. Сон во время поездки также помогает легче перенести качку, — добавила Заплавнова.

Она подчеркнула, что справиться с морской болезнью также помогут противоукачивающие средства, антигистаминные препараты и противорвотные таблетки.

Ранее психотерапевт Жанна Гарданова порекомендовала переключаться на внешние факторы при панической атаке в самолете. По словам специалиста, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой.