Терапевт раскрыл, о чем говорит сухость ступней и рук Терапевт Ионов: сухость ступней, рук и локтей говорит о дефиците витамина A

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Сухость ступней, рук и локтей говорит о дефиците витамина A, заявил NEWS.ru врач-терапевт профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Эксперт отметил, что еще одним признаком недостатка витамина A является нарушение сумеречного зрения (куриная слепота).

Сухость и чрезмерное утолщение эпидермиса, который не отслаивается, а образует корочки — на всем теле, но чаще всего на ладонях, стопах, локтях, обычно развивается при недостатке витамина А. Еще один признак недостатка этого витамина — нарушение сумеречного зрения (куриная слепота), — рассказал Ионов.

Он подчеркнул, что при полноценном рационе гиперкератоз сигнализирует о проблемах с ЖКТ: витамин A плохо всасывается ворсинками тонкого кишечника, что вызывает синдром мальабсорбции. По его словам, кроме усвоения витамина A, в организме может быть нарушено восприятие и других полезных веществ.

Наряду с витамином А может быть нарушено всасывание других полезных веществ, а также микробиота толстого кишечника, который отвечает за выработку ряда витаминов и участвует в восстановительных реакциях организма, в том числе в выработке необходимых ферментов, — подытожил Ионов.

Терапевт Ирина Баранова ранее рассказала, какие симптомы указывают на развитие заболеваний, связанных с работой щитовидной железы. По ее словам, к их числу относятся вялость, апатия, беспокойство, а также нервозность и сонливость.