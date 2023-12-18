Терапевт раскрыл, какая еда полезна при простуде Терапевт Кондрахин: острая еда полезна при простуде

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При простуде полезна острая еда, например блюда с добавлением красного перца, рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что в перце содержится капсаицин, который помогает избавиться от симптомов простуды. Также полезно добавить в рацион горячий чай, теплый кисель и молоко с маслом.

Дело в том, что капсаицин, который находится в перце, раздражая глотку, дает прилив крови, из-за чего уходит застой, меняется иммунная защита органа, который начинает болеть. Из-за этого он начинает восстанавливаться, — пояснил терапевт.

При проблемах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) красный перец следует употреблять с осторожностью. Кондрахин добавил, что при простуде не стоит злоупотреблять лимоном и имбирем. По его словам, было проведено большое количество исследований, которые доказали, что явного эффекта в борьбе с заболеванием эти продукты не дают.

Диетолог Марият Мухина ранее посоветовала придерживаться полуголода при простуде, чтобы не заставлять организм тратить энергию на работу ЖКТ. По ее словам, в начале заболевания основные силы должны быть направлены на борьбу с вирусом. Так, завтракать стоит не раньше 12:00.