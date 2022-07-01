Терапевт предупредила о смертельной опасности кондиционеров Терапевт Георгиева предупредила о смертельной опасности кондиционеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в жару долго находиться под прохладными струями воздуха кондиционера, можно заразиться смертельно опасной болезнью легионеров — заболеванием, которое характерно тяжелым поражением легочных тканей и развитием пневмонии, заявила терапевт Нэя Георгиева в беседе с Lenta.ru. Она пояснила, что в фильтрах кондиционеров нередко образуется благоприятная среда для размножения бактерий легионелл.

Если вы чувствуете от кондиционера неприятный запах, скорее всего, в фильтре либо на испарителе завелся грибок, излюбленным местом жительства которого являются влажные, сырые места, — предупредила Георгиева.

Чтобы избежать размножения опасных бактерий в фильтрах кондиционеров и увлажнителей воздуха, терапевт посоветовала прочищать эти устройства хотя бы один раз в полгода. При этом Георгиева подчеркнула, что заболеть исключительно от холодного воздуха невозможно.

Но неадекватная температура может ослабить ваш иммунитет и повысить риск заболевания ОРВИ, спровоцировать миозит и обострить невралгию, — резюмировала медик.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что охлаждаться в жару нужно, постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру. Эксперт добавил, что принимать душ необходимо умеренно прохладным, а также не пить ледяную воду и есть мороженое маленькими кусочками, согревая во рту.