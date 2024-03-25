Терапевт предупредила о последствиях отказа от шапки весной Терапевт Лапа: отказ от шапки весной грозит гайморитом и менингитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычка ходить без шапки при плюсовой, но низкой температуре воздуха опасна для здоровья и может привести к развитию гайморита и менингита, сообщила радио Sputnik терапевт Людмила Лапа. Она подчеркнула, что особенно опасно выходить на улицу с мокрыми волосами, потому что на голове нет никакого защитного слоя.

Возникает опасность развития простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ, гайморита. В таких условиях могут обостриться все хронические инфекции, активизироваться все патогены, которые постоянно живут с нами, — объяснила Лапа.

Она добавила, что выходить на улицу с мокрой головой без опасности подвергнуться переохлаждению можно только при температуре не ниже 24 градусов.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что главным принципом профилактики гайморита является хорошее носовое дыхание. По его словам, нос должен дышать при любом положении тела и в любое время года. Врач отметил, что хорошему носовому дыханию способствуют прогулки на свежем воздухе и проветривание помещения перед сном.

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев предупредил, что главными симптомами гайморита являются практически полное отсутствие носового дыхания, ощущение тяжести в щеках, высокая температура и снижение обоняния. Он подчеркнул, что признаки недуга похожи на начало других респираторных заболеваний, поэтому окончательный диагноз ставит только врач.