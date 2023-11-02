Названы заболевания, на которые указывает хроническая усталость Терапевт Савельева: хроническая усталость может быть признаком анемии

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Хроническая усталость может говорить о целом ряде заболеваний, в том числе оказаться признаком железодефицитной анемии, предупредила врач-терапевт Олеся Савельева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что дефицит железа приводит к снижению уровня гемоглобина, из-за чего возникает общая слабость.

Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения, — пояснила врач.

Кроме того, усталость может быть одним из симптомом гипотиреоза, когда щитовидная железа не производит достаточно гормонов для контроля обмена веществ. Терапевт отметила, что его симптомами являются апатия, сонливость, слабость и замедленность мыслительных процессов.

Постоянная слабость свидетельствует и о синдроме хронической усталости, когда не помогают сон и отдых. У пациентов в том числе наблюдаются плохая концентрация внимания и боли в мышцах и суставах. Также есть вероятность, что усталость возникла на фоне депрессии, уточнила врач. По словам Савельевой, при ней также снижается энергия, меняется аппетит, нарушается сон и возникает ощущение беспомощности.

Психотерапевт Александр Федорович ранее заявил, что основной причиной осенней хандры является хроническая усталость. По его словам, усталость накапливается гораздо быстрее, чем человек успевает отдохнуть.