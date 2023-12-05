Терапевт предупредил о вреде детского шампанского Терапевт Кондрахин: детское шампанское может привести к обострению язвы

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Детское шампанское может нанести вред здоровью, в том числе привести к обострению язвы или развитию заболеваний желудка, предупредил врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что напиток из-за большого количества углеводов вызывает повышение сахара в крови. Это особенно опасно для людей, страдающих диабетом.

Большое количество газов приводит к тому, что повышается углекислота и может вызвать заболевание желудка, гастрит, у кого язвы — обострение. Большое количество углеводов также приводит к увеличению кислоты и повышению сахара. Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд, — пояснил терапевт.

Кроме того, детское шампанское очень калорийное. Кондрахин отметил, что пользы напиток не несет. Врач уточнил, что единственный плюс от детского шампанского — это его внешняя схожесть с алкоголем. Так, те, кто не могут позволить себе по каким-либо причинам пить спиртное, могут налить бокал этого напитка, чтобы почувствовать сопричастность к процессу праздника.

Нарколог Виталий Холдин ранее заявил, что покупка для застолья с участием детей сладкой газировки, стилизованной под шампанское, может в перспективе привести к тому, что ребенок уже в подростковом возрасте начнет употреблять алкоголь. Врач призвал родителей своим примером показывать детям, что праздник может обходиться без спиртного.