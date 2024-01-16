Терапевт предупредил о неочевидном опасном последствии стоматита Терапевт Кондрахин: стоматит может быть предвестником онкологии полости рта

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Стоматит, или небольшие язвочки в полости рта, может быть как следствием инфекционных заболеваний, так и предвестником онкологических проблем, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, также это заболевание может быть связано с проблемами с желудком.

Постоянно возникающий стоматит может указывать на заболевания желудка или онкологию полости рта, — предупредил специалист.

Как рассказал врач, причинами возникновения стоматита могут быть и неудачное протезирование, и такие инфекционные заболевания, как кандидоз полости рта, сифилис и даже ВИЧ. Также язвы во рту могут возникать в связи с нехваткой витаминов группы В или в результате травм полости рта продуктами питания.

Эксперт подчеркнул, что своевременное обращение к медицинскому специалисту позволит вовремя выявить опасные заболевания на ранних стадиях, что увеличит шансы на успешное лечение.

Ранее врач-стоматолог Эрика Сотникова предупредила, что некачественная гигиена полости рта является одной из основных ошибок, которые могут привести к потере зубов. Специалист подчеркнула, что навредить состоянию зубов также может несбалансированное питание с дефицитом витаминов и курение.