Терапевт предостерег об опасности закаливания без подготовки Врач Рябков: закаливание без подготовки может привести к инфаркту

Закаливаться нельзя без подготовки, иначе вместо пользы здоровью будет вред, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Андрей Рябков. По словам медика, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и заниматься закаливанием регулярно, тогда оно будет способствовать укреплению иммунитета.

Нетренированный организм может негативно отреагировать на охлаждение — сосуды кожи не успевают сократиться достаточно быстро, что приводит к их паралитическому расслаблению. <...> Так, нахождение в холодной воде без предварительной подготовки может привести к инфаркту миокарда или инсульту, особенно при имеющихся нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, — объяснил врач.

Специалист отметил, что лучше начинать с небольшой, но регулярной нагрузки. Закаливаться нужно систематически, потому что непостоянные процедуры могут привести к неприятным для здоровья последствиям. Кроме того, начинать закаливаться можно только после выяснения своих индивидуальных особенностей и своих раздражителей, уточнил терапевт. Дело в том, что, например, для северянина таким раздражителем будет высокая температура, а для южанина — наоборот, холодная.

Рябков добавил, что закаляться запрещено гипертоникам, людям с хроническими заболеваниями почек, острыми психическими расстройствами, тяжелыми травмами, некоторыми аутоиммунными заболеваниями, а также пожилым людям.

Ранее иммунолог Евгения Паршина рассказала, что холодный душ способствует тонусу сердца и полезен для профилактики ряда заболеваний, в том числе варикозного расширения вен. Специалист подчеркнула, что также прохладная вода помогает взбодриться, улучшает концентрацию внимания и метаболизм.