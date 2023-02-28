Терапевт перечислила причины боли в ребрах после родов Терапевт Ярцева назвала позднюю беременность одной из причин боли в ребрах после родов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боль в ребрах после родов чаще всего проявляется при поздней беременности, у женщин старше 40 лет, объяснила врач-терапевт Ирина Ярцева. В беседе со «Словом и Делом» специалист подчеркнула, что с возрастом ткани теряют свою эластичность, а организм труднее переносит нагрузки.

С возрастом эластичность тканей уже другая. Это связано с ростом плода. Нормальная физиологическая беременность прибавляет женщине от шести до десяти килограммов, - пояснила терапевт.

Она отметила, что боль в ребрах после родов может появиться из-за образа жизни. На это может повлиять некорректное питание и недостаточное количество физических нагрузок. Терапевт добавила, что эта боль временная и не опасна для организма.

Это все временные истории, они совершенно не опасны. Надо заниматься регулярной физической нагрузкой и следить за весом, стараться не набирать во время беременности. <…> Надо и за питанием следить, не разъедаться, и сохранять подвижность. А потом все это приходит в норму, и никаких проблем, - заключила специалист.

Недавно на такую проблему пожаловалась экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова. Она написала в социальных сетях, что после родов и кесарева сечения столкнулась с болью в ребрах. При этом артистка уже вернулась к работе и отметила, что заниматься любимым делом можно даже после рождения ребенка, если правильно организовать быт.

Хирург высшей категории Иван Руссу ранее призвал россиянок рожать до 30 лет. Он пояснил, что с возрастом могут ухудшаться проблемы со здоровьем, а также женщина может столкнуться с проблемами при зачатии ребенка.