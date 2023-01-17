Названы причины повышенной раздражительности Терапевт Хухрев: повышенная раздражительность может говорить о приближении менопаузы у женщин

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Постоянная раздражительность может быть следствием приближения менопаузы, когда у женщин начинает меняться гормональный фон, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, причиной повышенной нервозности и эмоциональности также может быть гипертиреоз или избыток гормонов щитовидной железы. Помимо того, раздражительность может расти из-за стресса, добавил специалист.

Очень часто раздражительность есть у женщин, которые приближаются к менопаузе. Это так называемая перименопауза, когда начинает меняться гормональный фон, — рассказал Хухрев.

Терапевт пояснил, что стрессовые состояния часто становятся причиной раздражительности. Если человек плохо следит за своим внутренним состоянием, не высыпается и не занимается физической культурой, то он также может становиться более нервным, отметил эксперт. Врач добавил, что чаще всего ему приходится сталкиваться с раздражительными людьми, которые находятся в той или иной степени депрессии или в подавленном состоянии.

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