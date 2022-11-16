Терапевт отметил связь пандемии с устойчивостью россиян к гриппу Терапевт Парамонов: пандемия усилила устойчивость россиян к гриппу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинский работник во время прививочной кампании против гриппа

Россияне смогут легче перенести сезон гриппа в этом году, так как они стали внимательнее следить за своим здоровьем из-за пандемии COVID-19, рассказал «Радио 1» терапевт Алексей Парамонов. По его словам, граждане России стали более ответственно подходить к вопросу вакцинации из-за того, что она была почти единственным способом защиты во время пандемии коронавируса. Эксперт также уточнил, что в текущем сезоне прививка от гриппа все равно может работать.

Благодаря ковиду люди стали более образованы в области респираторных инфекций, и гораздо лучше стали относиться к прививкам против гриппа. Дело в том, что даже прошлогодняя прививка, если она не совпадает с вариантами этого года, всё равно работает. Не так хорошо, как прививка этого сезона, но накопленные прививки всё же продолжают работать, — рассказал Парамонов.

Врач уточнил, что заболеваемость может не расти из-за низкой миграции населения, так как политическая ситуация не позволяет россиянам посещать зарубежье, а полеты внутри страны не до конца восстановлены после пандемийных ограничений.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что коронавирусная инфекция нового типа COVID-19 продолжит существовать в России всё время в виде сезонных или несезонных волн. По его словам, такая тенденция ожидается в связи со сформировавшимся коллективным иммунитетом, поэтому нельзя говорить о победе над пандемией в стране. Согласно прогнозам медика, ближайшая волна коронавируса в России возможна весной 2023 года.