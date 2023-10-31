Терапевт опроверг заблуждение о безопасности «быстро поднятой» еды Врач Кондрахин: «правило трех секунд» не работает в нестерильной среде

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Широко распространенное утверждение, что если в течение трех секунд поднять упавший на пол продукт, то на него не попадут бактерии, является мифом, рассказал в беседе с Lenta.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, «правило трех секунд» не работает в нестерильной среде.

Специалист объяснил, что, когда еда падает на пол, происходит контаминация, то есть ее взаимодействие с микрочастицами грязи и заражение. При этом человеческое зрение просто не в состоянии распознать эти частицы.

Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за три секунды, много грязи будет? Просто наше зрение не позволяет рассмотреть загрязнения на полу, мы не видим микроскопически, но предмет уже испачкан. <...> Три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование, — отметил специалист.

Терапевт подчеркнул, что продукты, поднятые с пола, могут заразить человека кишечной палочкой или яйцами гельминтов, которых приносят на лапах с улицы домашние питомцы. Кроме того, по словам врача, контаминации также подвергаются продукты, которые находятся на столе перед употреблением, так как в воздухе постоянно присутствует взвесь различных микроорганизмов.

Когда их мало, мы едим и не заражаемся, потому что наша иммунная система справляется, но если оставить на столе на какое-то время продукт питания, который требует, чтобы его убрали в холодильник, то это позволит размножиться болезнетворным бактериям и мы можем заболеть, — рассказал эксперт.

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