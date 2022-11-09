Терапевт оценила вред для здоровья от долгих новогодних праздников Терапевт Филимонова: долгие новогодние праздники помогают морально перезагрузиться

Фото: Shutterstock

Последствия длительного отдыха зависят от того, как тот или иной человек проводит его, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Екатерина Филимонова. Девять дней новогодних каникул действительно могут стать причиной, почему человек долго не может вернуться в нормальный рабочий режим, но только если он никуда не выходил, а также злоупотреблял угощениями и и алкоголем, пояснила специалист. При этом, по ее мнению, длинные новогодние праздники полезны, так как обеспечивают моральную и физическую перезагрузку.

Все зависит от того, как вы проводите новогодние праздники. Если никуда особенно не выходить, злоупотреблять угощениями и алкоголем, то вам действительно будет тяжело «вкатиться» в работу. <...> На самом деле Новый год — это идеальное время для моральной и физической перезагрузки. Даже мысленно все как бы начинается с нуля, — рассказала врач.

Филимонова также добавила, что суммарно за год россияне работают больше, чем жители многих европейских стран, поэтому миф о том, что россияне ленивы, не имеет под собой веских оснований. Терапевт призвала не винить себя за любовь к отдыху, ведь он действительно необходим, чтобы восстановиться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее опубликовал в своем Telegram-канале опрос, поддерживают ли россияне отказ от новогодних мероприятий в 2022 году. Среди вариантов, которые он предложил пользователям Сети, значатся полный отказ от всех мероприятий, частичные ограничения и празднование в прежнем режиме. Большинство людей проголосовали за второй вариант.