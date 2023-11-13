Терапевт оценила идею запретить фастфуд и газировку детям Врач Меркушина: запрет фастфуда и газировки детям сложно реализовать

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Реализовать на практике запрет на газировку и фастфуд для детей в целях борьбы с ожирением очень сложно, даже если ограничить их продажу до 18 лет, заявила врач-терапевт Ольга Меркушина. Комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова aif.ru, специалист подчеркнула, что часто такие продукты покупают не сами дети, а их родители.

Непонятно, как это можно контролировать... Продавать только после 18 лет? Но ведь часто и родители покупают такое своим детям. У нас есть запрет на продажу детям алкоголя и сигарет. Но голь на выдумку хитра, поэтому одни продолжают продавать, а другие продолжают покупать, — пояснила специалист.

Кроме того, не совсем понятно, поможет ли данный запрет в борьбе с ожирением. Меркушина уточнила, что и другие продукты питания могут навредить и привести к набору лишнего веса. Врач напомнила, что даже в «здоровых» перекусах часто встречается большое содержание фруктозы. Вместо того чтобы запрещать газировку и фастфуд, специалист предлагает разговаривать с детьми о правильном питании в школах, рассказывать о вреде и пользе разнообразных блюд. Она также призвала власти уделить внимание продукции, которую маркируют как «диабетическую».

Нутрициолог Жанна Коробейникова ранее заявила, что подростковое ожирение в России принимает угрожающие масштабы и причина этого зачастую кроется в социальных сетях. По ее словам, тон в вопросах питания задают популярные блогеры, которые в рекламных целях употребляют нездоровую пищу, при этом сохраняя идеальную фигуру.