Терапевт назвала последствия частого применения капель для носа Терапевт Коваленко предупредила об атрофии слизистой из-за сосудосуживающих капель

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Из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями может развиться атрофия слизистой, что приводит к частым кровотечениям из носа, предупредила врач-терапевт Юлия Коваленко. Она рассказала «Газете.Ru», что использование таких препаратов может вызывать привыкание и влиять на повышение артериального давления.

Атрофия слизистой может быть следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями, которые часто вызывают привыкание и повышение артериального давления, а также становятся причиной головных болей, — пояснила терапевт.

По словам Коваленко, причинами носовых кровотечений могут оказаться последствия травм и операций на слизистой оболочке, врожденные особенности и реакция на воздействие вредных веществ. В результате травм носа может произойти разрастание слизистой или ее атрофия. Тогда даже при высмаркивании будет идти кровь.

Часто носовые кровотечения связаны с общими причинами, пояснила терапевт. Коваленко отметила, что к ним относятся повышение артериального и внутричерепного давления, тепловой удар, вирусные инфекции, недостаток витаминов, сухой воздух, а также аутоиммунные и гормональные заболевания. Специалист призвала пройти обследование и не доверять мифу о том, что таким образом организм «сбрасывает» давление.

Самая простая причина носового кровотечения — это ковыряние в носу и повреждение слизистой ногтем пальца или ватной палочкой. Тем не менее, если такая ситуация исключена, а носовое кровотечение у человека происходит постоянно, в то время как диагноз не поставлен, а терапия не назначена — нужно срочно обращаться ко врачу, — заключила врач.

Отоларинголог Алина Титкова ранее предупредила, что в 15% случаев причиной кровотечения из носа может оказаться опухоль. Она посоветовала использовать ватный шарик, чтобы останавливать кровь, и не запрокидывать голову назад.