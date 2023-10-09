Терапевт объяснила, почему выпадают волосы Терапевт Медзиновская: потере волос способствуют стресс и высокая температура

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выпадение волос является сигналом организма о гормональных проблемах, вызванных стрессом, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Александра Медзиновская. Также, по ее словам, волосы могут выпадать при заболеваниях с повышением температуры от 38,5 градуса.

При выпадении волос люди думают о наличии тяжелых заболеваний: аутоиммунных, <...> генетических. Но чаще оно указывает на нервно-психическое перенапряжение — в стрессовых ситуациях вырабатывается гормон кортизол, который негативно влияет на волосы, — объяснила эксперт.

Терапевт также рассказала, что выпадение волос может быть последствием операций, травм или болезней с высокой температурой (от 38,5 градуса и выше). Кроме того, подобные проблемы со здоровьем могут свидетельствовать о дефиците в организме тех или иных витаминов и микроэлементов, добавила врач.

Для сохранения здоровья волос следует <...> избегать дефицита магния, железа, витаминов B-группы, цинка и меди на фоне психоэмоционального напряжения. Если была инфекция, стресс — сдать анализы в течение ближайшего месяца и принять ряд профилактических мер, которые назовет врач, — посоветовала Медзиновская.

Ранее врач-онколог Ирина Боровова рассказала, что облысение не всегда указывает на наличие у человека рака кожи. Она отметила, что потеря волос также может быть связана с генетической предрасположенностью.