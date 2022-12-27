Терапевт объяснила, почему при отравлении нельзя пить обезболивающее Терапевт Бобыкина заявила, что обезболивающие при отравлении сглаживают симптомы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт Талдомской ЦРБ Инна Бобыкина рассказала NEWS.ru, что нужно делать при пищевом отравлении на Новый год, отдельно подчеркнув, что прием обезболивающих может сгладить картину клинических симптомов и затруднить лечение. Медик напомнила, что признаками пищевого отравления в первую очередь являются рвота, боли в животе и жидкий стул, при этом часто многократный, вплоть до водянистого.

Бобыкина заявила, что при отравлении нельзя ничего употреблять в пищу, обязательно пить больше воды, солевые растворы вроде регидронов для восстановления водно-солевого обмена. Из препаратов самостоятельно можно принимать только энтеросорбенты. Если состояние не улучшилось, если наблюдается неукротимая рвота и температура, то нужно обратиться к врачу.

Ни в коем случае никаких обезболивающих. Они сгладят клинику, и доктору будет сложно определиться с диагнозом: пищевое это отравление или хирургическая патология — аппендицит, холецистит, что тоже может быть в новогодние праздники. Поэтому никаких обезболивающих и антибиотиков, — заявила она.

Врач-терапевт Талдомской ЦРБ Юлия Паваротная ранее посоветовала делать между приемами пищи 30-минутный перерыв. Чтобы не съесть много во время новогоднего застолья, врач предложила «постепенно подъедать» блюда с праздничного стола в течение дня. По ее словам, это поможет не чувствовать сильный голод, когда начнется новогодний ужин. Также она порекомендовала есть мясо с овощами. По словам врача, лучше не совмещать мясо с картофелем и рисом, так как это ухудшает пищеварение.