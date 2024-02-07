Терапевт объяснила, почему лечение ОРВИ не обходится без полоскания горла Терапевт Иванова: полоскание горла при ОРВИ нужно для выведения гноя и слизи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боль в горле чаще всего вызывают ОРВИ или острый тонзиллит, рассказала NEWS.ru терапевт Ксения Иванова. Она отметила, что избавиться от засохшей слизи и гноя, например, при ангине помогает полоскание.

Чаще боль в горле вызвана ОРВИ или острым тонзиллитом. Суть полоскания горла заключается в механическом увлажнении слизистой полости рта, удалении засохшей слизи, вызывающей боль и дискомфорт. При ангине это поможет вывести гнойный налет, покрывающий миндалины и вызывающий воспаление, — добавила Иванова.

Она напомнила, что самолечение может нанести непоправимый вред здоровью. По ее словам, выбор травяных сборов для полоскания требует консультации с врачом.

Что касается травяных сборов, тут необходима консультация с врачом, а также нужно учитывать все нюансы вашего организма и болезни. Самолечение может нанести непоправимый вред вашему здоровью. Лекарств большое количество, главное выполнять процедуру правильно. А это включает полоскание не меньше 15 минут за раз, — подытожила Иванова.

Ранее хирург Александр Умнов посоветовал употреблять куриное мясо не чаще трех раз в неделю. По словам специалиста, это связано с риском развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний из-за избыточного поступления кальция.