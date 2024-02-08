Терапевт объяснила, откуда у водителей появляется грибок стопы Терапевт Назаренко: вождение авто в резиновых сапогах чревато грибком стопы

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Водители, надевающие перед поездкой резиновые сапоги, рискуют получить грибок стопы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Яна Назаренко. По ее словам, неприятному заболеванию способствует долгое нахождение в обуви, не пропускающей влагу и воздух.

Резина — это такой материал, который абсолютно не пропускает влагу, но также он не пропускает и воздух. Во время поездки ноги потеют, в обуви образуется влажная среда, которая способствует развитию грибковой инфекции, а также простудных заболеваний, — пояснила врач.

Она посоветовала не ездить в машине в такой обуви более двух часов. Терапевт также добавила, что зачастую резиновые сапоги надевают с теплыми вкладышами. Однако под воздействием внешней температуры обувь остается холодной снаружи, в то время как внутри, между сапогами и вкладышами, образуется небольшое свободное теплое пространство. Эта разница в температурах и способствует образованию влажной среды, благоприятной для развития грибка, отметила Назаренко.

Ранее технолог Елена Ершова рассказала, что обувь, в которой завелся грибок, обычно выдает запах. По словам специалиста, для борьбы с этими микроорганизмами нужно протирать обувь изнутри перекисью водорода.