Терапевт объяснила, может ли разорваться пищевод при попытке сдержать рвоту Терапевт Чиркова: при попытке задержать рвоту пищевод не разрывается

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Попытки задержать рвоту внутри организма не могут вызвать разрыв пищевода, заявила в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, это связано с тем, что рвоту сдержать практически невозможно. Если закрыть рот, то она пойдет через нос. Если же приступ тошноты был подавлен в самом пищеводе, через некоторое время он обязательно повторится.

По сути, рвоту сдержать невозможно. Так как это рефлекторное извержение содержимого желудка, соответственно в ней содержится желудочный сок, который будет раздражать рецепторы во рту и усиливать приступ рвоты. Так как глотка связана с носом, то рвота может пойти носом. Если вдруг удалось подавить приступ тошноты на уровне пищевода, то очень скоро он все равно повторится. Такая защита от дурака, — отметила врач.

Также она рассказала, что разрыв пищевода как правило может быть вызван непрофессиональным проведением диагностических и лечебных процедур, механическими травмами, ожогами слизистой или попаданием внутрь различных инородных тел.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что изжога может привести к раку пищевода. Она объяснила, что когда желудочный сок попадает в пищевод, он начинает разъедать слизистую, приводя к язвам и впоследствии к онкологии.