Терапевт объяснила, какие рюкзаки и сумки опасны для осанки ребенка Терапевт Малиновская: сумки через плечо и тяжелые рюкзаки губят осанку ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьникам категорически не рекомендуется носить сумки через плечо и слишком тяжелые рюкзаки, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Она отметила, что в первом случае у ребенка практически гарантированно появятся межпозвоночная грыжа и сколиоз.

Сумки через плечо отвергаем сразу. Они тяжелые, у ребенка будет не только грыжа, но и сколиоз. Если это рюкзак, то только с лямками, за спиной и не тяжелый. Когда ребенок бежит с рюкзаком, все равно идет амортизация — рюкзак хлопает по спине, плюс за счет тяжести в три-четыре килограмма перегружаются межпозвоночные диски, — добавила Малиновская.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности, не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда при стоянии на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».