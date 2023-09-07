Терапевт объяснила, как уменьшить сильную боль в горле при ангине Терапевт: сильную боль в горле при ангине уменьшит полоскание содой и пастилки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильная боль в горле — распространенный повод обратиться к врачу, особенно в период роста заболеваемости ОРВИ, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что неприятные ощущения можно уменьшить, если полоскать глотку раствором пищевой соды, соли, а также использовать местные средства в виде спреев или пастилок для рассасывания.

Для облегчения боли в горле используются местные средства в виде спреев, пастилок для рассасывания и растворов для полоскания. Для облегчения глотания используются средства с местным анестезирующим действием или противовоспалительным эффектом. Например, растворы для полоскания с кетопрофеном, нестероидным противовоспалительным препаратом для местного воздействия, — подчеркнула Тимощенко.

По ее словам, кроме противовоспалительных и обезболивающих препаратов допускается полоскание горла антисептическими растворами, особенно при бактериальной ангине, а также пищевой содой или солью — данные растворы обеспечивают противоотечный эффект за счет электролитного состава.

Любой раствор для полоскания уменьшает боль за счет физиологического промывания и стимуляции выработки слюны с защитными свойствами за счет лизоцима. Широко используются растворы ромашки, календулы или смеси различных трав. Антисептические свойства заявлены у средств для полоскания с экстрактом прополиса, но они должны использоваться с осторожностью у детей и лиц, склонных к аллергии, — подчеркнула Тимощенко.

Медик добавила, что существовавшая ранее рекомендация полоскать горло слабым раствором марганцовки в данный момент стала менее актуальной из-за вероятных ожогов слизистой в случае недостаточного растворения кристаллов марганца.

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