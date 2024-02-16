Терапевт объяснила, как школьникам сидеть за партой и не заработать грыжу Физиотерапевт Малиновская: от грыжи школьников спасет прямая спина за партой

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Сидя в школе за партой, дети должны всегда держать спину прямой, свести лопатки и «не сползать вниз» на стуле, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Медик добавила, что ребенку лучше следить, чтобы обе стопы всегда были на полу, а колени и тазобедренный сустав согнуты под прямым углом.

Желательно, чтобы обе стопы были на полу, чтобы колени и тазобедренный сустав были согнуты под прямым углом (90 градусов). Чтоб спина и плечи были ровные — плечи опускаем, сводим лопатки, представляем, что за макушку нас тянут к потолку, — это исходная позиция. Себя нужно возвращать периодически в эту позу, как только чувствуем, что мы обмякли, поехали вниз, — напоминаем себе, как правильно сидеть, — отметила Малиновская.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности, не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда при стоянии на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».