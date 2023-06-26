Терапевт объяснил, сколько воды нужно пить в жару Терапевт Фаррахов объяснил, что в жару нужно пить в среднем около двух литров воды

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В жару в среднем нужно пить около двух литров воды, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов. Он отметил в беседе с «Вестями Подмосковья», что четкой научно обоснованной рекомендации по данному вопросу не существует. По его словам, примерно 1,8 л воды за сутки поможет обеспечить нормальную работу внутренних органов.

Бывает так, что врачи рекомендуют своим пациентам контроль за потреблением жидкости. Среди диагнозов, влияющих на это, есть хроническая сердечная недостаточность с выраженными отеками, болезнь печени с асцитом и хроническая почечная недостаточность, — подчеркнул специалист.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух уточнила, что, по общим рекомендациям, за день следует выпивать 30-40 мл воды на килограмм массы тела. В жару эта норма увеличивается до 70-80 мл жидкости, а при физических нагрузках — до 100 мл. При этом специалист советует не заставлять себя пить, если нет такой потребности. Утолять жажду лучше всего обычной водой комнатной температуры. Также можно пить свежевыжатые соки, компоты, морсы и зеленый чай. Минералка поможет восполнить нехватку калия, натрия и хлора. А вот от алкоголя, газировок, пакетированных соков и кофе Кашух рекомендует отказаться.

Фитнес-тренер Иванна Идуш поясняет, что кофе вымывает из организма кальций и отрицательно влияет на состояние сосудов. В жару они расширяются, а артериальное давление снижается. Состояние алкогольного опьянения опасно тем, что человек не может проследить за симптомами перегрева. Оба напитка обладают мочегонным эффектом, предупредила Идуш.

член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер заключила, что при появлении сухости во рту, головных болях и других симптомах обезвоживания необходимо увеличить потребление жидкости независимо от собственного желания. По словам нутрициолога, также можно добавить в рацион свежие фрукты, овощи, супы, йогурты и кефир, чтобы получить дополнительную жидкость и обеспечить организм питательными веществами.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что квас в жаркую летнюю погоду не только не поможет организму восполнить потерю влаги, но и поспособствует нарушению нормальной работы кишечника. По ее словам, данный напиток является неподходящим вариантом для утоления жажды.