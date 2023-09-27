Терапевт объяснил, почему у пожилых часто кружится голова Врач Хухрев назвал атеросклероз и гипертонию причинами головокружения у пожилых

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Головокружение у пожилых людей в большинстве случаев бывает вызвано атеросклерозом и гипертонией, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Также, по его словам, у пациентов любого возраста иногда происходит так называемое доброкачественное позиционное головокружение.

У людей старшего возраста, как правило, головокружение чаще всего возникает вследствие гипертонической болезни, атеросклеротического поражения, когда ухудшается кровоснабжение. В этом случае сама голова как будто шарик на веревочке подвешена, и человек идет и боится оступиться и упасть, — отметил специалист.

Он рассказал, что избавиться от подобных видов головокружения помогут назначенные врачом сосудистые препараты, в частности, статины, снижающие уровень холестерина в крови, и другие лекарства, приводящие давление в норму.

Также у людей любого возраста может произойти доброкачественное позиционное головокружение, продолжил медик. Его причиной становятся отолиты — микроскопические кристаллы карбоната кальция в преддверии внутреннего уха, которые являются частью органа, отвечающего за восприятие движения, и в норме есть у всех. Однако иногда эти кристаллики отрываются и попадают во внутреннее ухо, приводя к ложному ощущению вращения.

Если человек открыл глаза с утра, а все поехало, закружилось, его затошнило, и встать невозможно — это доброкачественное позиционное головокружение, которое связано с попаданием кристалликов карбоната кальция во внутреннее ухо. <...> Любой лор его знает, как этот кристаллик оттуда вытрясти. Тогда головокружение сразу пройдет, — пояснил терапевт.

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