Терапевт объяснил, почему опасно переносить простуду на ногах Терапевт Герасимов: осложнения после ОРВИ чреваты инвалидностью

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Многие считают простуду неопасным заболеванием, предпочитая переносить ее на ногах, однако даже легкое недомогание может обернуться серьезными осложнениями, которые чреваты инвалидностью и даже летальным исходом, предупредил в беседе с Пятым каналом терапевт-инфекционист Артем Герасимов. Он призвал при первых признаках ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

Осложнения, грозящие человеку, больному ОРВИ, специалисты разделяют на два типа: специфические и неспецифические, рассказал медик. К первым относится избыточное количество вредных бактерий в организме, оно может потребовать назначения антибиотиков и даже стационарной помощи.

В эту группу осложнений входят болезни органов дыхания. Например, длительный кашель может привести к развитию бронхиальной астмы или пневмонии, которая без незамедлительного лечения чревата летальным исходом. Кроме того, последствием простуды являются болезни органов слуха, которые могут привести к отиту и даже инвалидности.

К группе неспецифических осложнений относятся поражения других органов, продолжил терапевт, которые также могут привести к инвалидности и летальному исходу.

Это повреждения сердечно-сосудистой системы в виде миокардита, желудочно-кишечного тракта в виде гепатита, а также возможно появление менингитов и энцефалитов, — подчеркнул инфекционист.

Он пояснил, что на борьбу с бактериями и вирусами организм тратит огромное количество сил и энергии, задействует работу всех органов. Чтобы помочь ему в этой борьбе, нужно остаться дома, обратиться к специалисту, соблюдать постельный режим и рекомендации врача. Иначе простуда может усугубиться и вызвать серьезные осложнения.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог профессор Андрей Продеус рассказал, что молодые люди с нормальным иммунитетом могут болеть респираторными инфекциями два-три раза в год, школьники и студенты — четыре-пять раз, и это считается нормальным. По словам специалиста, маленькие дети имеют право болеть вирусными заболеваниями до 18 раз в год.