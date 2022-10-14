Терапевт объяснил, какие болезни вызывают постоянную сонливость Терапевт Хухрев: дефицит витамина D, анемия и депрессия могут вызывать постоянную сонливость

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Постоянная сонливость чаще всего встречается у людей с недостатком витамина D, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Специалист отметил, что снижение функции щитовидной железы также может привести к постоянной сонливости. Помимо того, такой симптом наблюдается у людей с анемией и хронической депрессией.

Это может быть и анемия, то есть нехватка кислорода тканям. Может быть и гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. У таких пациентов тоже постоянная сонливость <...>. Это может быть хроническая депрессия, когда человек живет со сниженным уровнем энергии,— отметил Хухрев.

Как уточнил эксперт, для выяснения точных причин постоянной сонливости следует обратиться к врачам, которые назначат все нужные для постановки диагноза анализы и в случае необходимости лечение.

Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что недомогание, слабость и головная боль могут свидетельствовать о присутствии токсинов в организме. По ее словам, токсины бывают бактериальные, вирусные и от лекарственных препаратов. Также эксперт отмечает, что при длительном воздействии токсичных веществ в организме возрастает нагрузка на печень, поэтому возможно изменение цвета кожных покровов — они могут пожелтеть или приобрести сероватый оттенок.