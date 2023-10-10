Терапевт объяснил, как храп может убить Терапевт Хухрев: ночной храп увеличивает риск инсульта и инфаркта

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Ночной храп может стать причиной инсульта или инфаркта, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Он уточнил, что храп зачастую сопровождается остановками дыхания, которые нарушают нормальную работу мозга и сердца.

Врач пояснил, что храпом страдают больные синдромом обструктивного апноэ, у которых во время сна происходят временные остановки дыхания длительностью от нескольких секунд до минуты. В результате в крови критически падает уровень кислорода, из-за чего мозг получает сигнал, что человек задыхается, и будит его.

При апноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивают давление и сахар, — подчеркнул медик.

Ранее кандидат медицинских наук доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, что человек может храпеть из-за запущенного с детства заболевания, например, хронического тонзиллита или искривленной носовой перегородки. По словам специалиста, избавиться от храпа помогут ликвидация источников инфекции, расширение верхних дыхательных путей и удаление миндалин.