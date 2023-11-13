Терапевт назвала возможные причины инфаркта Кушанашвили Терапевт Исаева: к инфаркту Кушанашвили могло привести эмоциональное истощение

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Сердечный приступ у телеведущего Отара Кушанашвили мог произойти из-за сильной физической усталости или эмоционального истощения, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-терапевт Камила Исаева. По ее словам, при таких состояниях внутренние органы человека страдают от кислородного голодания.

Врач подчеркнула, что одним из основных факторов риска инфаркта миокарда является именно эмоциональное истощение и постоянные стрессы. По ее словам, мужчины старше 40 лет находятся в группе риска по инфаркту, даже если они следят за своим здоровьем и не имеют в анамнезе подозрений на сердечно-сосудистые заболевания.

Кортизол, также называемый гормон стресса, повышает кровяное давление. Стресс влияет на весь наш организм. Важно учиться управлять им и поддерживать свое состояние, слышать его, — посоветовала медик.

Риск инфаркта также увеличивают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, экология, диабет, избыточный вес, добавила терапевт.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради самопиара. Также будет проведена проверка на дискредитацию ВС РФ за резкие высказывания Кушанашвили о спецоперации России на Украине.