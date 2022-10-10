Терапевт назвала способы снять усталость в ногах Терапевт Лапа: снять усталость в ногах помогут солевые ванночки и специальный массаж

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Справиться с усталостью ног помогут специальный массаж и солевые ванночки для ног, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, вода в ванночке с солевым раствором должна быть около 37 градусов, а держать в ней ноги можно максимум 30 минут. Также специалист уточнила, что массаж от кончиков пальцев до пятки с любым растительным маслом позволяет не только снять усталость ног, но и увлажнить кожу, что тоже создает релаксирующий эффект.

Раз мы увлажняем кожу, у нас усталость также проходит, потому что сухость и отеки тоже могут вызывать усталость, — пояснила эксперт.

Лапа рассказала, что усталостью в ногах часто страдают люди с варикозным расширением вен нижних конечностей, из-за которого нарушается венозный отток и появляется отечность, и плоскостопием, если те не носят специальные стельки.

Врач также порекомендовала специальный массаж для людей с плоскостопием. Для этого нужно налить в маленькие бутылочки теплую воду, поставить на них ноги и перекатывать их с пятки на носок. Такой массаж, по ее словам, очень быстро снимет усталость.

Фитнес-тренер Алексей Дождев ранее заявил, что плоскостопие может привести к таким опасным для здоровья последствиям, как травма колена, перенапряжение мышц, искривление осанки, слабость мышц ног, боль и дискомфорт в шее и проблемы с равновесием, заявил специалист по ЛФК и физической реабилитации. По его словам, деформация стопы может возникнуть из-за ожирения, возрастных изменений и слабости мышц.