Терапевт назвала причины сонливости в жаркую погоду Терапевт Романенко: в жару организм пытается охладиться через сон, замедляя обмен веществ

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Человек испытывает сонливость в жаркую погоду в связи с тем, что в организме замедляются физиологические процессы, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, это является защитной реакцией: в жару организм пытается через замедление процессов обмена веществ и уменьшение выработки энергии.

Даже когда мы особо не двигаемся, не занимаемся физкультурой, вырабатываем энергию, выделяем тепло. Когда на улице жарко, нам нужно замедлить его выработку. Поэтому организм притормаживает обменные процессы: кровоток, частоту сердечных сокращений. Раз все это замедляется, человеку хочется спать, — пояснила терапевт.

По ее словам, чтобы преодолеть желание поспать в жаркую погоду, необходимо пить больше воды. С увеличением количества жидкости в организме повысится потоотделение, которое является способом охлаждения поверхности тела. Соответственно, при снижении температуры человеку будет меньше хотеться спать, резюмирована специалист.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к 8-9 июля в Московском регионе ожидается резкое потепление, воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов.