Терапевт назвала опасные болезни, которые передаются через посуду Терапевт Сухова предупредила о риске заражения гепатитом и чесоткой через общую посуду

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Через общую посуду в семье можно заразиться различными заболеваниями: от ОРВИ до гораздо более серьезных — столбняка и гепатита, предупредила терапевт Вера Сухова. Даже если близкие родственники не болеют инфекционными заболеваниями, правилами гигиены пренебрегать не стоит, сообщила она «Газете.Ru».

Не рекомендую пить в семье из одной кружки: существуют заболевания, которыми можно заразиться контактно-бытовым путем. Они передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции, через предметы обихода. Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже столбняк, газовая гангрена, бруцеллез, — пояснила врач.

Чтобы защитить себя от опасных заболеваний, необходимо тщательно обрабатывать предметы, которые используются несколькими людьми, соблюдать гигиену. Общие вещи стоит мыть горячей водой с мылом или другими средствами бытовой химии, порекомендовала Сухова.

Специалист по половому воспитанию, акушер Любовь Климова ранее опровергла миф о том, что ВИЧ можно заразиться через поцелуи. По ее словам, заболевание передается только в случае прямого контакта биологических жидкостей, например, крови или половых выделений. Она добавила, что вирусом невозможно заразиться через прикосновения, пользование общей посудой и постельным бельем.