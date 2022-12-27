Терапевт назвала нетипичные симптомы гриппа Врач Фокина назвала геморрагический синдром нетипичным проявлением гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина назвала редкие и нетипичные симптомы гриппа. В частности, это могут быть геморрагический синдром и менингизм, приводят слова доктора «Известия».

Нетипичными симптомами гриппа, по словам медика, могут быть боль в животе и жидкий стул.

Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита — воспаления твердых мозговых оболочек), — рассказала врач.

Специалист предупредила, что гриппом также можно заразиться через глаза. Это происходит при попадании капель слюны при чихании больного или касания рукой слизистой глаз после контакта с поверхностью, на которой находились частицы вируса гриппа. Но инфицирование через глаза происходит гораздо реже, чем заражение воздушно-капельным или воздушно-полевым путями.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что некоторые народные средства полезны при лечении гриппа и ОРВИ, однако перед их применением нужна консультация врача. По его словам, помочь могут горячая ванна с горчицей для ног и медицинские банки.