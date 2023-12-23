Терапевт назвала лучший материал для банного веника Терапевт Тимощенко: банный веник лучше выбрать из дуба или березы

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Банный веник лучше выбрать из дуба или березы, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, первый вариант поможет добиться седативного эффекта, расслабить мышцы и оздоровить кожу.

Использование во время помещения бани веников также оказывает благотворное влияние на организм. Дубовый веник оказывает легкий седативный эффект, расслабляет мышцы и благотворно влияет на кожу. Березовый веник тонизирует кожу, расслабляет мышцы, благотворно влияет на рост волос кожи головы, выделяемые березовыми листочками фитонциды, эфирные масла благоприятно воздействуют на кожу при ее заболеваниях. Это лучшие варианты, — отметила Тимощенко.

Ранее основатель Школы банного мастерства банщик и травник Василий Ляхов рассказал, что баню не стоит посещать людям с хроническими заболеваниями в период их обострения, а также психическими и неврологическими заболеваниями, поскольку любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком или травмируется об острую грань. Специалист также назвал противопоказаниями для посещения парной или сауны повышенную температуру, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.