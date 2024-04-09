Терапевт назвала главные причины учащенного сердцебиения Терапевт Кобелевская: учащенное сердцебиение говорит о больной щитовидной железе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учащенное сердцебиение (около 100 ударов в минуту) может говорить о заболеваниях щитовидной железы или наджелудочковой тахикардии, рассказала NEWS.ru доцент кафедры терапии медфакультета Государственного университета просвещения Наталья Кобелевская. По ее словам, в норме пульс у здорового человека колеблется в диапазоне 60–80 ударов в минуту.

Учащенный пульс на постоянной основе — примерно 100 ударов в минуту. В норме пульс — от 60 до 80 ударов в минуту. Учащенный пульс говорит о проблемах с щитовидной железой, например о тиреотоксикозе, так как гормоны действуют напрямую на сердце, — добавила Кобелевская.

Медик напомнила: пульс около 100 ударов в минуту и выше сигнализирует об аритмии, в том числе о наджелудочковой тахикардии. Кобелевская подчеркнула, что учащенное сердцебиение может быть вызвано приемом ряда препаратов.

Нужно посмотреть, какие препараты человек принимает. Потому что тахикардия может отмечаться просто на фоне приема некоторых капель в нос, — подытожила Кобелевская.

Ранее сообщалось, что красное мясо и сыр оказывают благоприятное воздействие на здоровье сердца. Однако чтобы продукты действительно поддерживали здоровье, а не вредили, нужно помнить об умеренности.