Терапевт назвала частые ошибки при снижении температуры Терапевт Ермолова назвала ошибкой прием жаропонижающих при невысокой температуре

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Прием жаропонижающих при невысокой температуре — одна из распространенных ошибок при лечении, рассказала врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что вирусы гибнут при высокой температуре, а жаропонижающие лишают организм возможности бороться с бактериями.

Пациент хуже всего чувствует себя при 37,5. Болит голова, подташнивает, недомогание. Естественно, больной хочет избавиться от этих симптомов и выпивает жаропонижающий препарат. Но делать этого не рекомендуется, потому что вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут, — объяснила терапевт.

Другим распространенным заблуждением Ермолова назвала отказ от посещения ванной при температуре. По словам врача, смывать с себя пот необходимо, потому что на вспотевшей коже лучше развиваются вирусы и бактерии. При этом терапевт предостерегла от приема горячих ванн из-за опасности воспаления.

При температуре нужно пить как можно больше жидкости, рассказала специалист. Ермолова посоветовала увеличить количество воды в стуки до трех литров. Врач отметила, что вместе с жидкостью из организма выводятся токсины. Также терапевт посоветовала открывать окна около пяти раз в сутки, чтобы проветривать комнату — это позволяет удалять частички вирусов.

Ермолова предостерегла от приема одного и того же препарата для снижения температуры. По словам врача, при употреблении лекарств необходимо укладываться в суточную дозу, чтобы не навредить организму. Терапевт объяснила, что превышение суточной нормы может привести как к неопасным осложнениям, так и к токсическому поражению печени.

Нужно уложиться в суточную дозу. У парацетамола она — четыре грамма, — уточнила Ермолова.

Терапевт Виктор Лишин ранее предупредил об опасности самолечения антибиотиками. Специалист объяснил, что прием антибактериальных препаратов без рекомендаций врача может привести к дисбактериозу и устойчивости к противомикробным лекарствам.