Терапевт назвал простейший способ быстрее протрезветь Терапевт Жито призвал выходить «проветриваться» во время употребления алкоголя

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Во время употребления алкоголя необходимо время от времени выходить «проветриваться» на свежий воздух, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. По его словам, такая практика заставляет человека больше дышать, а алкоголь в этом случае быстрее выветривается из легких. Кроме того, так человек отвлекается от стола и еды на нем, добавил эксперт.

Безусловно, данная практика, когда люди выходят проветриваться, подышать свежим воздухом после обильного употребления спиртных напитков, мясных продуктов, закусок, десертов и так далее, очень полезна. Так делать нужно обязательно. Чем больше мы двигаемся, больше мы дышим, тем быстрее «выдыхаем» алкоголь в силу того, что он выветривается из легких очень хорошо, — объяснил Жито.

Этот же способ применяют в ГИБДД, когда просят «подышать в трубку». С каждым выдохом из человека выходит алкоголь, концентрация спиртного в организме снижается, объяснил терапевт.

А вот в замкнутом помещении, особенно если там находятся несколько человек, которые употребляли алкоголь, концентрация алкоголя в воздухе намного выше. Поэтому лучше выйти и проветриться, — добавил Жито.

При этом, главное, не замерзнуть, отметил эксперт. Следует помнить, что ощущение холода притупляется на полный желудок, а в состоянии алкогольного опьянения человек может не заметить, что сильно потеет.

Ранее врач Сергей Вялов призвал плотно есть и пить воду, чтобы избежать отравления алкоголем в новогодние праздники. Он также напомнил, что интоксикация может иметь серьезные последствия, поэтому важно знать, как ее предотвратить.